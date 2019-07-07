"دويتشه بنك" يسرح نحو 18 ألف موظف

تعتزم المؤسسة المالية الألمانية "دويتشه بنك" إجراء تقليص كبير في عدد الموظفين بنحو 18 ألف شخص، في إطار عملية إعادة تنظيم كبرى، وفق بيان صدر عن البنك عقب اجتماع هيئة الرقابة.
ووفقا للبيانات، فإنه من المتوقع أن تنتهي إعادة تشكيل "دوتشيه بنك" حتى نهاية عام 2022، وستكلف المؤسسة المالية حوالي 7.4 مليار يورو (8.31 مليار دولار).
وفي وقت سابق نشرت وسائل إعلام معلومات حول خطط البنك إجراء تقليص ما بين 15 إلى 20 ألف وظيفة.
ويعتبر "دويتشه بنك" أكبر مؤسسة مالية في ألمانيا، وهو أحد البنوك متعدد الجنسيات الأكثر أهمية، ولديه فروع في أكثر من 70 دولة.
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