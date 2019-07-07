الشرطة التركية توقف 16 شخصا على خلفية تفجير الريحانية جنوبي البلاد

أوقفت ​الشرطة التركية​ 16 مشتبها في إطار التحقيقات المتعلقة بحادث ​تفجير​ ​سيارة​ بقضاء ​الريحانية​ التابعة لولاية هطاي جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية أن "الشرطة بحثت على خلفية التفجير عن جميع روابط الأشخاص الذين كانوا على متن السيارة، واكتشفت مجموعة من ​الاتصالات​".

وأشارت المصادر إلى أن "الشرطة نفذت عملية على بعض الأماكن في الريحانية وإسكندرون وهطاي، بناء على قرار قضائي للقبض على المشتبهين".

وأوضحت الوكالة أن "فرق الشرطة تمكنت من القبض على 16 مشتبها، ونقلتهم إلى مديرية الأمن في الولاية للتحقيق".

وقتل 3 سوريين جراء تفجير في سيارة بقضاء الريحانية، وأوضحت سلطات ولاية هطاي إنه نجم عن ​قنبلة​ مصنعة يدوية.