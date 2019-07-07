تحرير نساء رهائن في مدينة أوديسا الأوكرانية

أشارت وسائل إعلام أوكرانية إلى أن "شخصا من مدينة أوديسا، احتجز نساء رهائن، وطالب بفدية قدرها مليون دولار و​مروحية​، مقابل إطلاق سراحهن".

وذكرت أن "المجرم المختطف تنازل في مرحلة من المفاوضات عن بعض مطالبه ووافق على إطلاق سراح إحدى المخطوفات مقابل 100 ألف دولار. لكن ​الشرطة​ في المدينة اقتحمت المبنى واعتقلت الخاطف، وحررت المخطوفات".

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام، إن الخاطف احتجز موظفين في إحدى المؤسسات المالية في المدينة رهائن.