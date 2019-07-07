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خارجية اسرائيل تكشف عن مبادرة تربط السعودية والخليج مرورا بالأردن بحيفا

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كشفت ​الخارجية الإسرائيلية​ عن مبادرة طرحها وزير خارجيتها ​يسرائيل كاتس​ خلال زيارته ل​أبو ظبي​، لربط ​المملكة العربية ​ و​الخليج​ مرورا ب​الأردن​ بخط ​السكك الحديدية​ الإسرائيلي وصولا إلى ميناء حيفا في البحر الأبيض المتوسط"، موضحة أن "المبادرة تتمخض عن طرق تجارة إقليمية، أقصر وأرخص وأكثر أمانا، من شأنها دعم اقتصادات الدول".

ونقلت الخارجية عن الوزير قوله: "أنا متحمس للتواجد هنا في أبو ظبي لتمثيل مصالح دولة إسرائيل مع ​دول الخليج​. هناك تقدم ملحوظ في العلاقة بين إسرائيل ودول المنطقة. وسأواصل العمل مع رئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​ لتعزيز ​سياسة​ التعاون بناء على قدرات إسرائيل في المجالات المدنية، ​الأمن​ والمخابرات".

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