أكدت وزيرة الطاقة و​المياه​ ​ندى بستاني​ في حديث تلفزيوني لها أن "​وزارة الطاقة​ هي التي تقرر مصير ​سوق الأحد​"، مشيرةً الى أنه "أمامنا العديد من الحلول، أولها العائلات التي تستفيد من سوق الاحد وتعمل فيه ضمن عقد جديد بمواصفات جديدة، والحل الآخر هو ازالة السوق وتأجير الارض".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بستاني: وزارة الطاقة هي التي تقرر مصير سوق الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.