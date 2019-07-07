وزارة التربية تنفي ما يتم تداوله حول موعد صدور نتائج الثانوية العامة

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، أن كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي من أخبار حول موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للثانوية العامة هو مجرد أخبار كاذبة وليس لها أي أساس من الصحة.
وأشار المكتب إلى أن أعمال التدقيق وإدخال العلامات لا تزال مستمرة ، وذكّر بأن الوزارة كانت أعلنت أن أعمال التصحيح والتدقيق تستمر لعشرة أيام وهي كانت بدأت يوم الإثنين المنصرم ، وبالتالي فإن النتائج سوف تصدر عند الإنتهاء من كل هذه الأعمال ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة.
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