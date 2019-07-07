وزارة التربية تنفي ما يتم تداوله حول موعد صدور نتائج الثانوية العامة

أعلن المكتب الإعلامي في ​وزارة التربية والتعليم العالي​، أن كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي من أخبار حول موعد صدور نتائج ​الامتحانات الرسمية​ للثانوية العامة هو مجرد أخبار كاذبة وليس لها أي أساس من الصحة.

وأشار المكتب إلى أن أعمال التدقيق وإدخال العلامات لا تزال مستمرة ، وذكّر بأن الوزارة كانت أعلنت أن أعمال التصحيح والتدقيق تستمر لعشرة أيام وهي كانت بدأت يوم الإثنين المنصرم ، وبالتالي فإن النتائج سوف تصدر عند الإنتهاء من كل هذه الأعمال ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة.