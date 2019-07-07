حمادة عن الحريق في مرتفعات النبي موسى: كارثة بيئية حقيقية

علق عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​إيهاب حمادة​، في حديث تلفزيوني، على الحريق الذي شب بعد ظهر اليوم في مرتفعات النبي موسى المجاورة لبلدة صبوبا عند سفح ​السلسلة الشرقية​، مشيراً إلى أننا "نتحدث على كارثة بيئية حقيقية"، موضحاً أن النيران تلتهم مساحات وساعة لا تزال تشهد غابات خضراء، داعياً إلى إستنفار كافة أجهزة الدولة لمواجهة موجة الحرائق طوال فصل الصيف.

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