اتفاق أردني فلسطيني لتعزيز الربط الكهربائي

اتفقت السلطات ​الأردن​ية ونظريتها ال​فلسطين​ية على زيادة ​الطاقة الكهربائية​ المصدرة من الأردن إلى فلسطين من 26 ميغاواط حاليا إلى 80 ميغاواط.

وعقد الجانبان اجتماعين منفصلين حضرتهما وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، ووزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إلى جانب رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم.

ولفتت زواتي إلى أن "الجانبين اتفقا على الاستمرار بتدريب الكوادر الفنية الفلسطينية في الأردن من خلال برنامج تدريبي خاص تعقده شركة ​الكهرباء​ الوطنية بهدف نقل الخبرة المكتسبة لديها في مجال إنشاء وتشغيل وصيانة الأنظمة الكهربائية".

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من جهته، أوضح بشارة أن "الحديث جرى حول تعميق أفق التعاون وتنويع مصادر الاستيراد من الأردن والاستفادة من البنية التحتية الأردنية".

وتوقع المدير العام لشركة الكهرباء الأردنية أمجد الرواشدة أن يوقع الجانبان الاتفاقيات الخاصة بمشروع رفع قدرة الربط الكهربائي بين البلدين لزيادة الطاقة المصدرة إلى فلسطين بداية الشهر المقبل.

وتغطي الطاقة الكهربائية المصدرة من الأردن حاليا مدينتي ​أريحا​ والأغوار، على أن تزود الكميات الجديدة مناطق القدس والعيزرية وأبوديس.