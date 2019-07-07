البستاني: لاقفال مطمري برج حمود والكوستابرافا والبحث عن حل طويل الامد

أكد عضو تكتل لبنان القوي ​فريد البستاني​، في حديث تلفزيوني، أن التكتل لا يمكن أن يوافق على أي أمر يضر يؤدي إلى ضرر على صحة المواطنين، في تعليق على الموقف من المحرقة في ​مدينة بيروت​.

ورفض البستاني الحديث عن صفقة في هذا الملف، مشيراً إلى أن المجلس البلدي سوف يقوم بالمزيد من الدراسات حول هذا الموضوع، مؤكداً أنه لا يمكن أن تمر أي صفقة في حال كان هناك إعتراض من قبل المواطنين، لافتاً إلى أنه في لبنان هناك الكثير من الأزمات الكيانية والوجودية، وبالتالي لا يجب الخلط في جميع الملفات.

وأشار البستاني إلى أنه سبق له أن قدم معملاً للنفايات لبلدية دري القمر، لكن لم يتم تركيب هذا المعمل لأسباب سياسية، بالرغم من الحديث عن أن السبب هو عدم وجود أرض، مؤكداً أنه يجب إقفال مطمري ​برج حمود​ و​الكوستابرافا​ والبحث عن حل طويل الامد.

من ناحية أخرى، شدد البستاني على أن خطاب وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في الجبل لم يكن إستفزازياً، مؤكداً على حق باسيل في الدخول إلى أي منطقة لبنانية إلا إذا عاد منطق الكونتونات إلى البلد، مشيراً إلى أن هناك قبولاً شعبياً لخطاب "التيار الوطني الحر"، لكن الأخصام السياسيين لم يتقبلوا بعد نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة.