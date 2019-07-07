مصادر المستقبل: الحريري سيجري اتصالات تتواكب مع خطوات لدعوة لجلسة حكومية

أكدت مصادر قناة "المستقبل" ان "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ سيجري اتصالات وتحركات بداية الاسبوع والتي من المنتظر ان تتواكب مع خطوات معينة في اتجاه الدعوة لعقد جلسة ل​مجلس الوزراء​".

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