سليمان: ننتظر إقرار الموازنة والعمل بمشاريع سيدر التي نعول عليها في تحسين مناطقنا

إعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد سليمان، خلال سلسلة لقاءات له في منطقة وادي خالد، أن "منطقة وادي خالد كما العديد من مناطق عكار، أعطت دروسا في القيم والأنسانية بإستقبالها أعداد كبيرة من النازحين، وهذا ما يتطلب من المنظمات الدولية والانسانية والدول المانحة، دعم المجتمعات المضيفة بمشاريع تنموية، وخصوصا في مجتمعاتنا المهمشة والبعيدة، والتي استوعبت العدد الاكبر من الاخوة النازحين، وعلى هذه المؤسسات التنسيق مع البلديات والجمعيات الموجودة داخل المنطقة في دعم مشاريع التنمية فيها".
ولفت سليمان الى "أننا ننتظر إقرار الموازنة والعمل بمشاريع مؤتمر "سيدر" التي نعول عليها في تحسين مناطقنا، وخصوصا البنى التحتية وشبكة الطرق والمواصلات، فموضوع الطرق في كل منطقة عكار هو أولوية لدينا، وضمن الخطة التي نعمل على إنجازها، وبدأنا العمل عليها بالتنسيق مع وزارة الاشغال العامة ومجلس الإنماء الإعمار والهيئة العليا للإغاثة، وضمن دارسات أعدتها البلديات والعمل فيها قد بدأ بالتنفيذ، بمتابعة مباشرة وبتوجيهات من رئيس الحكومة سعد الحريري".
ورأى أن "الكلام السياسي والخطابات النارية والإستفزازية، لا تنفع في مناطقنا، فعكار بحاجة الى عمل وأنماء، مثلها مثال هذا الوطن الذي يلزمه الأمن، ورسالتنا واضحه ومبنية على رجل يعمل لكل لبنان، ومهتم للبحث عن حلول وتجنيب هذا الوطن الفتن والمشاكل والسقوط، نعم إنه سعد الحريري، الحامي والضامن لمستقبل وأمن هذا الوطن".
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