بولا يعقوبيان: توافق بين مافيا السلطة على موضوع المحارق

علقت النائب ​بولا يعقوبيان​، في حديث تلفزيوني، على الأحداث الأخيرة في منطقة الجبل، مشيرة إلى أن ​لبنان​ ينتقل دائماً من حدث أسود إلى آخر، لافتة إلى أنه في المقابل الحياة تستمر دائماً، سائلاً: "هل هناك من يفكر في مستقبل هذا البلد؟"

وأشارت يعقوبيان إلى أننا "في لبنان لا نزال نطالب بالأساسيات بالرغم من مرور 29 عاماً على إنتهاء الحرب في لبنان".

ورداً على سؤال حول قضية المحرقة في بيروت، أوضحت يعقوبيان أن ​المطران الياس عودة​ رفع الصوت، بالإضافة إلى وعي أهالي المنطقة، مما دفع الأحزاب السياسية إلى القول أنها هي من عرقلت هذه المسائلة، مشيرة إلى أن "هناك توافقاً بين مافيا السلطة على موضوع ​المحارق​".