الطقس غداً قليل الغيوم الى غائم جزئيًا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بأن الطقس المتوقع في لبنان يوم الإثنين قليل الغيوم الى غائم جزئيًا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة مع تشكّل ضباب محلّي على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانًا.
أما الثلاثاء، فقليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الجبال والداخل كما يتشكّل الضباب المحلّي على المرتفعات، بينما الأربعاء غائم جزئياً يتحوّل تدريجيًا خلال النهار الى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع، كما يتشكّل ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.
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