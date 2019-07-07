بشير خضر: التصنيف الأمني من قبل بعض السفارات لمنطقة بعلبك تبدل

تمنى محافظ بعلبك بشير خضر، في حديث تلفزيوني، أن تكون الأزمة الأخيرة في منطقة الجبل "غيمة صيف ومرت"، معتبراً أن لبنان لا يستحق إلا الفرح والشعب اللبناني يحب الحياة.
وفي حين أشار إلى أن التصنيف الأمني من قبل بعض السفارات لمنطقة بعلبك تبدل، لفت خضر إلى أن مهرجانات بعلبك الدولية انطلقت أول من أمس، مؤكداً أن الوضع الأمني في بعلبك بات من الأفضل على مستوى لبنان.
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