بشير خضر: التصنيف الأمني من قبل بعض السفارات لمنطقة بعلبك تبدل

تمنى محافظ بعلبك ​بشير خضر​، في حديث تلفزيوني، أن تكون الأزمة الأخيرة في منطقة الجبل "غيمة صيف ومرت"، معتبراً أن لبنان لا يستحق إلا الفرح و​الشعب اللبناني​ يحب الحياة.

وفي حين أشار إلى أن التصنيف الأمني من قبل بعض السفارات لمنطقة بعلبك تبدل، لفت خضر إلى أن ​مهرجانات بعلبك​ الدولية انطلقت أول من أمس، مؤكداً أن الوضع الأمني في بعلبك بات من الأفضل على مستوى لبنان.