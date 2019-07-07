دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الاتحاد الأوروبي «قلق» إزاء قرار إيران زيادة تخصيب اليورانيوم أعرب الاتحاد الأوروبي عن «بالغ القلق» إزاء قرار إيران زيادة تخصيب اليورانيوم فوق مستوى الـ3.67% المتفق عليه في الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى عام 2015 . وقالت المتحدثة باسم مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اليوم الأحد: «نشعر بقلق بالغ إزاء إعلان إيران». وأضافت المتحدثة ماجا كوسيانيتش: «سبق أن طالبنا إيران بعدم اتخاذ المزيد من التدابير التي تقوض الاتفاق النووي». وأوضحت، قائلة: «نتواصل مع الأطراف الأخرى المشاركة في الاتفاق بشأن الخطوات التالية وفقًا لبنود الاتفاق»، الذي كان تم التوصل إليه بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

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