“كان” 2019.. مدغشقر يواصل مفاجآته ويتأهل لربع النهائي على حساب الكونغو

واصل منتخب مدغشقر لكرة القدم، تحقيق المفاجآت في كأس أمم إفريقيا، مصر 2019، بتأهله لدور الربع للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه اليوم الأحد، على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، بعد نهاية زمن المباراة الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة.

وكان المنتخب الملغاشي سباقا للتسجيل منذ الدقيقة 9 عبر اللاعب ابراهيما أمادا، قبل أن يعدل سيدريك باكامبو النتيجة للكونغو في الدقيقة 21، وشهد الشوط الثاني للمباراة التي قادها الحكم المغربي نور الدين الجعفري، السيناريو ذاته، إذ تقدم مدغشقر بالهدف الثاني مع حلول الدقيقة 77 عن طريق اندريا تسيما، ثم عدل شانسيل مبيمبا الكفة لمنتخب بلاده في الدقيقة 90، فيما

ويواجه منتخب مدغشقر في ربع النهائي، الفائز من المباراة التي ستجمع مساء اليوم الأحد، بين المنتخب الجزائري ونظيره الغيني، على أرضية ملعب الدفاع الجوي.