صحيفة فرنسية: مدرب “نانت” الفرنسي أكبر المرشحين لخلافة رونار في تدريب “أسود الأطلس”

مع اقتراب إعلان رحيل الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، عن “أسود الأطلس”، بعد إخفاقه في قيادة المنتخب الوطني للتألق في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، وخروجه من درو الثمن، على يد منتخب بنين، يبدو أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد بدأت في وضع لائحة المرشحين لخلافته.

وحسب صحيفة ” ويست فرانس” الفرنسية، اليوم الأحد، فإن الجامعة، تضع إسم البوصني وحيد خاليلوزيتش، مدرب نادي نانت الفرنسي الحالي، على رأس قائمة المدربين المرشحين من أجل تدريب المنتخب المغربي، خلفا للفرنسي هيرفي رونار.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أنه “على الرغم من تاكيد المدرب البوصني، في العديد من المناسبات، على أن تركيزه الحالي منصب بشكل تام على موسمه القادم مع “الكاناري”، إلا أن تلقيه أي عرض من الجامعة المغربية سيجعله يتراجع عن قراره ويقبل العرض”.

وكان وحيد خاليلوزيتش، أبرز الأسماء المطروحة على طاولة الجامعة، بعد أن راجت أخبار احتمال مغادرة رونار، بعد “مونديال” روسيا الأخير، قبل أن يتعاقد مع فريق نانط الفرنسي.

جدير ذكره، أن وحيد، اشتهر في الفترة الأخيرة، بقيادته منتخب الجزائر نحو “مونديال” البرازيل، كما أنه أهل المنتخب الياباني لمونديال روسيا الأخيرة، بالإضافة إلى إشرافه في وقت سابق على الرجاء البيضاوي، وقيادته للفوز بلقب عصبة الأبطال الإفريقية.