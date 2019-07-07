سمية الخشاب تحل في المغرب لتكريمها

تحل الممثلة المصرية سمية الخشاب، قريبا بالمغرب من أجل تكريمها في مهرجان “سينما الشاطئ” الهرهورة، الممتد في الفترة الممتدة بين 23 إلى 27 يوليوز 2019.

وتكرم الخشاب في المهرجان إلى جانب 3 فنانات مغربيات ويتعلق الأمر بأمينة رشيد، وسعيدة باعدي، ومجدولين الإدريسي.

ودأب مهرجان هرهورة على تكريم أسماء فنية سنويا في إطار ثقافة الاعتراف، منهم الراحل مولاي عبد الله العمراني، وإدريس الروخ، وسعيد باي، وصلاح الدين بنموسى، وفضيلة بنموسى، وآخرون.

وينظم المهرجان، ضمن أنشطته مسابقة للأفلام الروائية الطويلة، بين 6 أفلام، إضافة إلى عروض سينمائية، وأنشطة ثقافية ورياضية، وورشات السيناريو، والاخراج، والتمثيل، إضافة إلى نشاط خيري يتمثل في زيارة دار الأيتام، ودار العجزة بمدينة تمارة.