فوضى وتكسير وإغماءات.. النجم التركي بوراك أوزجيفيت في بلد عربي – فيديو

تسبب حلول النجم التركي “بوراك أوزجيفيت” في لبنان، خلال الأسبوع الجاري، في حالة من الفوضى، نتجت عنها خسائر للمحل، الذي استضافه بمناسبة افتتاحه في إحدى المركبات التجارية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، حيث ظهر تكسير، وتدافع بين الحاضرين، لمشاهدة النجم التركي عن قرب، والتقاط صور تذكارية معه.

وقد تسبب معجبو بطل مسلسل “حب أعمى” في إسقاط قالب الحلوى المخصص للاحتفال بافتتاح المحل.

Advertisements

وتسببت “الهستيريا”، التي عاشها معجبو “بوراك” بإغماءات، قبل أن تتم الاستعانة بالأمن، من أجل التمكن من إخراج النجم التركي من متجر الألبسة، الذي حضر افتتاحه.

وكشفت تقارير إعلامية أن بوراك اضطر إلى الاختباء، والخروج من باب الخلفي، في حين أن أصحاب المحل التجاري أغلقوه مباشرة نتيجة التكسير، والسرقة، التي تعرض لها ضمن الفوضى، التي أحدثها بوراك.