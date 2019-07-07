إندونيسيا.. التحذير من أمواج “تسونامي” عملاقة بعد زلزال مدمر شمال شرق البلاد

شهدت إندونيسيا، مساء اليوم الأحد، وقوع زلزال بلغت قوته 7.1 درجة، قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة سولاويسي،حذرت على إثره السلطات من احتمال أمواج تسونامي عملاقة.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، إن التحذير من احتمال وقوع كارثة “تسونامي”، صدر عقب زلزال بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر، حسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، مشيرة إلى أن الزلزال وقع في البحر على عمق 10 كم.
ولم تسجل أي تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.
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