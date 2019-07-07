الجيش الملكي يواصل تعزيز صفوفه من وداد فاس

تعاقد فريق الجيش الملكي لكرة القدم، مع اللاعب أنور ترخات، قادما من فريق الوداد الرياضي الفاسي، الممارس بالقسم الثاني للبطولة الاحترافية.
ووقع ترخات عقدا مدته أربع سنوات مع الفريق العسكري، ليكون بذلك اللاعب الذي يشغل متوسط الميدان، ثالث انتداب للجيش من “الواف” خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والتاسع للفريق منذ قدوم مدربه الجديد عبد الرحيم طاليب، خلفا للإسباني كارلوس ألوس.
وضم “الزعيم” في وقت سابق، ثنائي الوداد الفاسي، عمر الجيراري، وأشرف مرزاق، علما أن كل لاعب منهما، وقع عقدا يمتد لثلاثة مواسم.
ومازال الجيش الملكي يواصل تحضيراته للموسم القادم، بمركز المعمورة، على أن يدخل بعد أسبوعين في معسكر إعدادي بمدينة المحمدية، يجري خلاله بعض المباريات الودية، للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل بدء المنافسات الرسمية.
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