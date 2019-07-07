مصر: السجن المؤبد لـ5 أشخاص أُدينوا بالتخابر مع إيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بعد محاكمة بلغ عدد جلساتها 32، بأحكام المؤبد، بحق 5 متهمين، بالإضافة لحكم بسجنِ سادسٍ، 15 عامًا، إثر إدانتهم بالتخابر مع إيران بالفترة الواقعة بين عامَي 2012 و2016، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وغرّمت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المتهمين، بـ"500 ألف جنيه (نحو 30 ألف دولار) لكل منهم"، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وقضت بالسجن المؤبد بحق 5 متهمين، أجانب لم تُحدَّد جنسيتهم، في حكم صدر غيابيا لإدانتهم في القضية التي اشتهرت إعلاميا بـ"التخابر مع إيران"، وكذلك السجن المشدد 15 سنة بحق متهم مصري واحد، اعتنق المذهب الشيعي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها "التخابر مع دولة أجنبية والإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي وبمصالحها القومية والعمل لصالح دولة إيران، داخل البلاد من خلال إمدادهم بمعلومات عن أوضاعها الداخلية، وتمكينهم من تجنيد آخرين يعملون لصالح تلك الدولة، وتكوين مجموعات تخلق لإيران نفوذا سياسيا وعسكريا بالبلاد".

يُذكر أن أحكام أمن الدولة، تُعدّ نهائية غير قابلة للطعن عليها بأي شكل، ويُرفع الحُكم لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، وله صلاحيات طبقا للقانون أن يخفف العقوبة أو يوقفها أو يأمر بإلغائها، وفق القانون المصري.