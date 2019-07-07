القدس: الاحتلال اعتقل فلسطينيا حمل سكينا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الأحد، شابا فلسطينيًا، بزعم نيّته تنفيذ عملية طعن قرب حاجز "راحيل"، جنوبي القدس.

وبحسب موقع "واينت"، فإن المعتقل يبلغ من العمر 30 عامًا، ومن سكّان الضفّة الغربية المحتلة، وألقي القبض عليه وهو يحمل سكّينًا.

ولم يُشهِر الشاب سكيّنه، كما لم يحاول طعن أحد، وقال موقع "واينت" إن القوات الإسرائيليّة "اشتبهت بتخطيطه لعمليّة طعن ضد قوات الأمن الإسرائيلية".

وتشهد القدس استنفارًا أمنيًا للاحتلال عند الحواجز، وأمس، السبت، أصيب 4 جنود إسرائيليّين، جرّاء "عمليّة دهسٍ" في حاجز حزما قرب القدس، لاذ منفّذها بالفرار قبل أن يعتقل في وقت لاحق، فجر الأحد.

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وتم إلقاء القبض على المشتبه ووالده بعد حملة تمشيط وفحص في حاجز عسكري في المنطقة، وذلك بعد نشاط استخباري لجيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك). وتم نقلهما لتحقيق قوات الأمن، حيث رجح الاحتلال أن خلفية الحادث أمنية.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، إنه وبعد نشاط ميداني واستخباري مشترك لجنوده وجهاز الأمن العام (الشاباك) تم اعتقال المشتبه فيه بدهس الجنود، مساء السبت، بالقرب من قرية حزما.

وزعم الجيش في بيانه، أن التحقيق الأولي يظهر أن الحديث عن عملية دهس، حيث رصد المنفذ مجموعة من الجنود في جانب الطريق خلال مهمة ميدانية وقام بدهسهم. ونتيجة لعملية الدهس أصيب 3 جنود بجروح متوسطة واثنين بجروح طفيفة.