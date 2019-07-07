شكرا لقرائتكم خبر عن القاضي"عمر محمد وحدين" في زيارة رسمية لمؤسسة حضرموت للتنمية القانونية والان مع التفاصيل

استقبل الدكتور عمر صالح باوزير المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت للتنمية القانونية صباح اليوم الاحد القاضي عمر محمد وحدين رئيس نيابة الأموال العامة.

حيث استمع القاضي عمر محمد وحدين من المدير التنفيذي للمؤسسة على أنشطة المؤسسة مشيداً بنوعيتها في تنمية المجتمع في المجالات القانونية والتي تعتبر العمود الفقري لبناء الدولة المدنية.

وحث على بذل مزيداً من الجهود والتركيز الأكثر على تأهيل الكوادر وخاصة في المجالات التي تعاني منها المحافظة النقص في الكادر ومنها كالمختبرات الجنائية.

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وقد حضر اللقاء صلاح كمال البطاطي مديراً لإدارة البرامج والمشاريع للاستفادة من مقترحات متجددة والمطروحة

من قبل القاضي عمر وحدين و التي ستساهم في تطوير عمل المؤسسة وعمل التنمية القانونية بشكل عام .

ومن اللقاء رحب الدكتور باوزير بسعادة القاضي عمر وحدين مقدراً عن عظيم امتنانه للمعلومات والنصائح التي أفاد بها القاضي لما لها من عائد تنموي على سرعة الإجراءات القانونية.

كما عبر باوزير عن جزيل شكره لتعاون نيابة الأموال العامة لما فيه خدمة المصلحة العامة.