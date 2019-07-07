شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6,9 درجات قبالة سواحل إندونيسيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:55 مساءً, 7 يوليو 2019 م المناطق - واس وقع زلزال بقوة 6,9 درجات اليوم قبالة سواحل إندونيسيا؛ مما استدعى توجيه تحذير من حصول تسونامي.

وأفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أن الزلزال سُجل على عمق 24 كلم وحُدد مركزه في بحر الملوك بين شمال سولاويسي وشمال الملوك، فيما أصدرت الوكالة الإندونيسية للجيوفيزياء تحذيراً من حصول تسونامي.

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