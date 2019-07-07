الإعلام الأمني تعلن تدمير وكر لـ'داعش' ومقتل ثلاثة عناصر من التنظيم بكركوك

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، تدمير وكر لتنظيم "داعش" ومقتل ثلاثة من عناصره بضربة جوية في محافظة كركوك. وقالت الخلية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "وفقا لمعلومات الشرطة الاتحادية ضمن عمليات كركوك، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية استهدفت وكرا بداخله عناصر إرهابية في منطقة وادي زغيتون، بعدها شرعت قوة من الشرطة الاتحادية لتفتيش المنطقة، وقد كانت النتائج قتل 3 من العناصر الإرهابية وتدمير الوكر بالكامل".



يذكر ان قيادة العمليات المشتركة اعلنت فجر اليوم عن انطلاق عملية ارادة النصر والتي تمتد من محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار باتجاه الحدود السورية لملاحقة بقايا عناصر تنظيم "داعش" التي تختبئ في هذه المناطق الصحراوية.



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