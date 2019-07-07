وسائل إعلام دولية: عراقيات من ضحايا داعش يزرن إسرائيل

وذكرت وكالة "روسيا اليوم" ان "الوفد يضم 15 امرأة غالبيتهن إيزيديات وبعضهن مسيحيات، وسيشاركن في البرنامج التدريبي الذي وضعته كلية علم النفس بجامعة بار إيلان خصيصا لمساعدة الناجين من تنظيم "داعش" على تخطي الرضوض النفسية، وتستغرق الدورات التدريبية في إطار البرنامج أسبوعين".وأضافت أنه "من بين المشاركين في البرنامج الأسيرتان السابقتان لدى "داعش" لمياء حجي بشار التي حصدت جائزة ساخاروف عام 2016، ونادية مراد الفائزة بجائزة نوبل للسلام".

وكانت لمياء قد وقعت في أسر "داعش" حينما كان عمرها 15 عاما، وجرحت في 2016 لدى محاولتها الهروب من "داعش"، وقامت منظمة الجسر الجوي بنقلها إلى ألمانيا لتلقي المساعدة.