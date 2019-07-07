العراق يهزم البحرين بثلاثية في غرب آسيا للناشئين

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2019-07-07 | 19:48
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تغلب المنتخب العراقي للناشئين على نظيره البحريني بنتيجة 3-1 في المواجهة التي اقيمت على ملعب الامير محمد، ضمن لقاءات الدور الثاني من بطولة غرب آسيا للناشئين بكرة القدم.
وتناوب على تسجيل ثلاثية ليوث الرافدين كل من علي الاكبر رحيم في الدقيقة 49 وعباس عادل في الدقيقة 60 واحمد جواد في الدقيقة 86، ليحقق ليوث الرافدين فوزهم الاول في البطولة.
وسيواجه منتخب الناشئين نظيره العماني يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من مجموعات الدور الثاني للبطولة التي تستضيفها العاصمة الاردنية عمان.
وفي حال حقق العراق الفوز في مباراته الثانية سيحتل المركز الرابع في المسابقة.
وسيواجه منتخب الناشئين نظيره العماني يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من مجموعات الدور الثاني للبطولة التي تستضيفها العاصمة الاردنية عمان.
وفي حال حقق العراق الفوز في مباراته الثانية سيحتل المركز الرابع في المسابقة.
المحرر: محمد خليل
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