العراق يهزم البحرين بثلاثية في غرب آسيا للناشئين

وتناوب على تسجيل ثلاثية ليوث الرافدين كل من علي الاكبر رحيم في الدقيقة 49 وعباس عادل في الدقيقة 60 واحمد جواد في الدقيقة 86، ليحقق ليوث الرافدين فوزهم الاول في البطولة.

وسيواجه منتخب الناشئين نظيره العماني يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من مجموعات الدور الثاني للبطولة التي تستضيفها العاصمة الاردنية عمان.



وفي حال حقق العراق الفوز في مباراته الثانية سيحتل المركز الرابع في المسابقة.