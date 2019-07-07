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الولايات المتحدة الأميركية تتوج بطلة لمونديال السيدات

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2019-07-07 | 19:23

الولايات المتحدة الأميركية تتوج بطلة لمونديال السيدات

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فاز منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ببطولة كأس العالم للسيدات بثنائية نظيفة في المباراة النهائية على منتخب هولندا، في المباراة التي أقيمت على ملعب جروباما بمدينة ليون الفرنسية.
وسجلت هدف التقدم لأمريكا، ميجان رابينو من ركلة جزاء في الدقيقة 61، قبل أن تعزز النتيجة زميلتها روز لافيل، وسط ضياع العديد من الفرص للأمريكيات.

ويعد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من حقق لقب مونديال النساء، وأول منتخب يحصل على اللقب مرتين على التوالي بعد نيله في 2015 بكندا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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