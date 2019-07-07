الولايات المتحدة الأميركية تتوج بطلة لمونديال السيدات

2019-07-07 | 19:23
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فاز منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ببطولة كأس العالم للسيدات بثنائية نظيفة في المباراة النهائية على منتخب هولندا، في المباراة التي أقيمت على ملعب جروباما بمدينة ليون الفرنسية.
وسجلت هدف التقدم لأمريكا، ميجان رابينو من ركلة جزاء في الدقيقة 61، قبل أن تعزز النتيجة زميلتها روز لافيل، وسط ضياع العديد من الفرص للأمريكيات.
ويعد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من حقق لقب مونديال النساء، وأول منتخب يحصل على اللقب مرتين على التوالي بعد نيله في 2015 بكندا.
ويعد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من حقق لقب مونديال النساء، وأول منتخب يحصل على اللقب مرتين على التوالي بعد نيله في 2015 بكندا.
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