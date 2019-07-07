الولايات المتحدة الأميركية تتوج بطلة لمونديال السيدات

وسجلت هدف التقدم لأمريكا، ميجان رابينو من ركلة جزاء في الدقيقة 61، قبل أن تعزز النتيجة زميلتها روز لافيل، وسط ضياع العديد من الفرص للأمريكيات.

ويعد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من حقق لقب مونديال النساء، وأول منتخب يحصل على اللقب مرتين على التوالي بعد نيله في 2015 بكندا.

