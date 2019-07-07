اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن المباشرة بحملة كبيرة لازالة التجاوزات عن شارع 13 شرقي بغداد. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتها في بلدية بغداد الجديدة قامت بحملة كبيرة لازالة التجاوزات وفتح الشارع أمام حركة السير والمرور والذي اغلق بفعل التجاوزات الجسيمة ضمن حي بغداد الجديدة ".



وادناه صور رفع التجاوزات:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ازالة بسطات واكشاك 'متجاوزة' شرقي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.