فرنسا تطالب إيران بوقف أي أنشطة لا تنسجم مع الاتفاق النووي

طالبت السلطات الفرنسية، الأحد، إيران بوقف أي أنشطة لا تنسجم مع الاتفاق النووي.
وأضافت "على إيران وقف الأنشطة التي لا تنسجم مع الاتفاق النووي".وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت سابق من اليوم الأحد، إن بلاده ستواصل تصعيد الإجراءات التي اتخذتها انتهاكا للاتفاق النووي في حال لم تتحرك الدول الأوروبية الداعمة للاتفاق لمساعدتها في كسر العقوبات الأميركية.
وأضاف ظريف على تويتر: "اليوم إيران تنفذ الجولة الثانية من خطواتها التصحيحية بشأن الفقرة 36 من الاتفاق النووي. نحتفظ بحق مواصلة القيام بإجراءات تصحيحية مشروعة على الاتفاق لحماية مصالحنا في مواجهة الإرهاب الاقتصادي الأميركي. كل تلك الخطوات لا يمكن التراجع عنها إلا بعد وفاء الدول الأوروبية الثلاث بالتزاماتها".
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