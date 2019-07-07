توثيق 15 ألف انتهاك لمليشيا الحوثي في الجوف اليمنية

أعلنت السلطات اليمنية، الأحد، توثيق نحو 15 ألف حالة انتهاك ارتكبت من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، بحق المدنيين في محافظة الجوف شمالي البلاد.

وأعلن عبدالهادي العصار، مدير مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف، خلال مؤتمر صحفي بمركز المحافظة "الحزم"، أنه تم توثيق 14780 حالة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بحق المواطنين، في المحافظة منذ بدء الانقلاب.

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وأضاف أن مليشــيا الحوثــي الانقلابية قامت بزراعة الآلاف من الألغام في مناطق بالمحافظة، خصوصا في الأماكن أجبرت فيها على الانسحاب والتراجع.

وأوضح أن المليشيا عمدت إلى تفخيخ المناطق لتودي بحياة المئات من اليمنيين وإصابة العديد بإعاقات كلية أو جزئية نتيجة فقدانهم لأطرافهم جراء الانفجار.

ولفت إلى أن مشكلة الألغام المزروعة في محافظة الجوف أصبحت معضلة ثقيلة أمام حاضر ومستقبل المحافظة، كونها زرعت بكميات كبيرة وبأشكال مموهة وفي مساحات شاسعة وحيوية مرتبطة بحياة الناس اليومية كالمزارع وأماكن الرعي والطرقات الفرعية وفي جوانب خطوط الإسفلت الرئيسية وفي المدارس ودور العبادة وسائر المنشآت التي خضعت لسيطرة المليشيا بما في ذلك منازل المواطنين.

وتابع: "لا تزال محافظة الجوف موبوءة بالألغام، بعد أن تم إتلاف نحو 15 ألف لغم مضاد للمركبات والأفراد وعبوات ناسفة وقذائف من قبل الفرق الهندسـية بالتعاون مع مركز البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والمشروع السعودي لنزع الألغام (مسام)، فيما لا يزال هناك الآلاف من الألغام المطمورة تحت الأرض في مناطق متفرقة بمحافظة بالمحافظة".