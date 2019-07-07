وفد أمني إماراتي يبحث في الأردن سبل مكافحة الإرهاب

أكد وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، الأحد، ضرورة تعزيز تبادل الخبرات الأمنية والفنية بين الأردن ودولة الإمارات، خصوصا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة.

ودعا الوزير الأردني، خلال لقاء مع وفد عسكري وأمني إماراتي برئاسة العميد الركن مسلم الراشدي، في العاصمة عمّان، إلى التوسع في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والمعلومات الأمنية والشرطية.

وتربط الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة علاقات أخوية، تنعكس على التعاون في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والأمنية، والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى البلدين.

واختتم الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخرا فعاليات التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية/‏‏‏1" بمشاركة القوات المسلحة الإماراتية والقوات المسلحة الأردنية، حيث جاء بهدف تعزيز التعاون العسكري بين البلدين الذي وصل إلى مراحل متقدمة.

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وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن اللقاء تناول التعاون الأمني بين البلدين وآلية التنسيق المتبعة بين الأجهزة الأمنية الأردنية لمواجهة مختلف التحديات الأمنية.

وأكد الوزير الأردني أهمية الشراكة الأردنية الإمارتية وضرورة وتعزيزها، خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين خصوصا في ظل النمو المتسارع من التعاون والتنسيق المشترك الذي تشهده مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية والخدمية.

من جهته، أبدى رئيس الوفد الإماراتي العميد الركن مسلم الراشدي، رغبة بلاده بتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين، لا سيما في المجالات الأمنية الشرطية وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

والتقى الوفد الإماراتي، في لقاء آخر، مدير الأمن العام الأردني اللواء فاضل الحمود، حيث أكد الأخير عمق العلاقة بين مديريتي الأمن العام في البلدين الشقيقين، وأن هذه العلاقة تأتي انعكاسا لعلاقة قيادتي البلدين وحرصهما على ترسيخ الشراكة بينهما في مختلف المجالات.