محكمة مصرية تقضي بسجن 6 أشخاص تخابروا مع إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأحد، حكما بالسجن ضد 6 أشخاص في قضية "التخابر مع إيران"، للإضرار بمصالح مصر القومية.



وقضت محكمة جنايات القاهرة وجنايات أمن الدولة العليا المصرية طوارئ، بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 500 ألف جنيه للمتهم علاء علي، ومعاقبة كل من حسن درباغي ومحمد حسن وحميدة أنصاري وكريمي محسن وشفيعي حسن بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، وذلك لإدانتهم في القضية، بحسب وسائل إعلام مصرية.



وكانت النيابة العامة المصرية أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2012 وحتى أبريل 2016، تخابروا ضد مصر مع إيران بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي وبمصالحها القومية.

