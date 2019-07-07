منع سفينة إنقاذ ألمانية من دخول مياه مالطا

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سفينة إنقاذ المهاجرين "إيلان كردي" في صورة بتاريخ التاسع من ابريل 2019

قالت السلطات في مالطا يوم الأحد إن الجزيرة لم تمنح تصريحا بدخول سفينة إنقاذ ألمانية إلى مياها بعد منع السفينة من الرسو في إيطاليا.

وأدت سياسة الهجرة الإيطالية إلى خلافات بين المنظمات غير الحكومية والسلطات الإيطالية بشأن قواعد تمنع فعليا رسو السفن التابعة للمنظمات في موانئ إيطالية.

وذكرت قوات مالطا المسلحة يوم الأحد أن الحكومة سترشد السفينة إلى الإجراء المناسب الواجب عليها اتباعه إذا دخلت السفينة المياه الإقليمية للبلاد.

ومن المتوقع أن تصل السفينة التي تحمل على متنها 65 مهاجرا إلى منطقة قرب مالطا في وقت لاحق يوم الاحد.

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وذكرت المنظمة الألمانية غير الحكومية التي تدير السفينة (إيلان كردي) في تغريدة يوم السبت أنها قررت تغيير مسار السفينة إلى مالطا حتى تتجنب وقوع حالة طوارئ على متنها. وتستقي السفينة اسمها من اسم طفل سوري لاجئ غرق في البحر المتوسط عام 2015 وجرفت المياه جثته إلى الشاطئ.

وقالت المنظمة ”سننتظر لنرى ما إذا كانت الحكومات الأوروبية تدعم موقف إيطاليا. البشر ليسوا أوراقا للمساومة“.

وتفرض قواعد جديدة جرى إقرارها الشهر الماضي غرامات تصل إلى 50 ألف يورو على سفن المنظمات غير الحكومية التي تدخل المياه الإقليمية الإيطالية دون تصريح، فضلا عن مصادرة السفن.