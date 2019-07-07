الان تتابع هاشتاج “انتحار شاب بدون” يتصدر قائمة الأكثر تداولا في الكويت.. ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
تصدر هاشتاج (انتحار شاب بدون) قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في الكويت في ساعات قليلة، بشأن حادثة انتحار شاب بدون (20 عاماً) في غرفة بمدينة سعدالعبدالله بالجهراء.
وذكرت مواقع كويتية انتحار شاب من البدون في الكويت بمحافظة الجهراء، وقال بعضها إن جثته وجدت معلقة في غرفة بواسطة حبل، وتم نقلها للأدلة الجنائية وتسجيل القضية.
في الوقت الضي وجه فيه نشطاء انتقادات إلى الحكومة وجهاز المقيمين بالمسؤولية عن وفاة الشاب، بعدما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سحب أوراق الشاب الثبوتية وطرده من وظيفته ما زاد الضغوطات النفسية عليه، فيما لم تصدر أي جهة رسمية تعليقا على الحادث حتى وقت كتابة الخبر.
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