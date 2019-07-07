الان تتابع باريس تطالب إيران “بحزم” بوقف الأنشطة التي لا تتواءم مع الاتفاق النووي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 طالبت فرنسا، إيران “بحزم” بوقف الأنشطة التي لا تتواءم مع الاتفاق النووي. وأضافت في بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، أنها تترقب تأكيدًا من الطاقة الذرية حول إعلان إيران تجاوز التخصيب نسبة 3.67%.

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