الان تتابع تحذير من موجات تسونامى عقب زلزال بقوة 7 درجات بجزر مالوكو الإندونيسية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أصدرت السلطات الإندونيسية، تحذيرات من موجات مد بحرية عاتية “تسونامى”، إثر زلزال قوى ضرب، اليوم الأحد، منطقة تقع قبالة جزر مالوكو “التى تعرف أيضا باسم جزر الملوك” الإندونيسية، وبلغت شدته 7 درجات بمقياس ريختر للزلازل.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيقية الإندونيسية، أن الزلزال وقع في الساعة 08:12 صباح اليوم بتوقيت شرقى إندونيسيا (1508 بتوقيت جرينتش)، حيث وقع مركز الزلزال على مسافة 133 كيلو جنوب غربى مدينة تيرنيت وعلى عمق يبلغ 36 كيلو متر.
لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار في جزر مالوكو الأرخبيلية.
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