شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تطالب «بشدة» إيران بوقف أي أنشطة «لا تنسجم» مع اتفاق فيينا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - «أ ف ب» (باريس) أعربت فرنسا عن «قلقها الكبير» اليوم (الأحد) بعد إعلان إيران بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة يحظرها اتفاق فيينا حول برنامجها النووي، وطالبتها بوقف أي نشاط «لا ينسجم» مع الاتفاق. أعربت فرنسا عن «قلقها الكبير» اليوم (الأحد) بعد إعلان إيران بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة يحظرها اتفاق فيينا حول برنامجها النووي، وطالبتها بوقف أي نشاط «لا ينسجم» مع الاتفاق. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون در مول في بيان «نطالب ايران بشدة بوضع حد لكل الانشطة التي لا تنسجم مع التزاماتها بموجب» الاتفاق النووي.



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