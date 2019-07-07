أسامة سعد استقبل وفداً من حزب الكرامة في مصر

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد في منزله وفداً من "حزب الكرامة في مصر"، ضمّ نائب رئيس الحزب السابق كمال أبو عيطة، يرافقه عضو الأمانة العامة للمؤتمر الناصري العام محمود الشربيني، وذلك بحضور السيدة إيمان سعد، وصلاح البسيوني عضو الأمانة العامة للتنظيم، ومصباح الزين عضو الأمانة السياسية.
وقد جرى خلال اللقاء تناول التحديات التي تواجه العالم العربي في ظل تصاعد الهجمة الأميركية الاسرائيلية ممثلة بصفقة القرن التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، والتطبيع الذي يقوم بدور الوكيل المحلي للولايات المتحدة.
كما جرى التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بيت القوى الوطنية في البلدان العربية لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
وتم التنويه بالإجماع الفلسطيني على مقاطعة مؤتمر البحرين، فضلاً عن المقاطعة الواسعة على الصعيد العربي. كما تم التعبير عن الثقة بقدرة الشعب الفلسطيني وشعوب الأمة العربية على إسقاط صفقة القرن وكل المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية.
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