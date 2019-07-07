علي درويش: طرابلس تئن من الحرمان وأهلها الطيبون صابرون على البلوى

أشار النائب ​علي درويش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "‏في زحمة الاشتباك السياسي، وحدها ​طرابلس​ تئن من الحرمان وأهلها الطيبون صابرون على البلوى".

ولفت إلى أننا "نحمل إلى رئاسة الحكومة رزمة مشاريع اجتمعنا بها مع نواب المدينة، علها تسلك درب التنفيذ فتحمل عن الفيحاء وزر غبن تاريخي خوت فيه امعاء فقرائها وهجر شبابها وشرد شيبها".