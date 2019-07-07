أفادت مصادر "​المستقبل​" للـNBN بأن "رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ لن يقف مكتوف اليدين أمام أي محاولة لتعطيل انعقاد مجلس الوزراء قريبًا"، مشيرة إلى أن "الحريري يرى ضرورة فك الاشتباك بين الأزمة الناشئة عن حوادث الجبل وبين عمل المجلس".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر المستقبل للـNBN: الحريري لن يقف مكتوف اليدين أمام محاولة تعطيل انعقاد الحكومة قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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