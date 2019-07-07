طوافة للجيش تساهم في محاولات إخماد الحريق عند سفح السلسلة الشرقية

تدخلت طوافة إطفاء تابعة للجيش، لمؤازرة فرق ​الدفاع المدني​، في عمليات اخماد الحريق الهائل الذي اندلع في مرتفعات النبي موسى وامتد سريعا بسبب ارتفاع ​درجات الحرارة​ وهبوب رياح، من بلدة صبوبا إلى الأحراش العليا في الجرود المحيطة عند سفح ​السلسلة الشرقية​، ملتهما مساحات شاسعة من الأراضي والحقول.

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