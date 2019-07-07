البستاني: لبنان كله بخير طالما الجبل بخير

شدد عضو "تكتل ​لبنان​ القوي" النائب ​فريد البستاني​ على "أنني أريد أن أقول لأهل الجبل أن يتريثوا على بعض. أحبوا بعضكم البعض. فالجبل للجميع"، مؤكدًا أن "لبنان كله بخير طالما الجبل بخير".

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