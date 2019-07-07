مصادر القوات لـ LBC: باسيل بآدائه وضع نفسه خارج القوى السياسية ووضعها بوجهه

أكدت مصادر "​القوات اللبنانية​" لقناة "LBC" ان "ما حصل أن رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ بآدائه وضع نفسه خارج القوى السياسية كافة ووضعها بوجهه".

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