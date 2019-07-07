خريس: ما نشهده اليوم لا يبشر ببناء وطن بل بهدمه

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي خريس​، خلال احتفال تأبيني في بلدة برج رحال- ​قضاء صور​، أن "إنطلاقة أفواج ​المقاومة​ اللبنانية أمل، كانت مناسبة أعلنها الامام الصدر بالدمعة والدم، ونحن ننعم بالأمن والأمان من خلال هذه الإنطلاقة التي كانت الأساس في مواجهة العدو الإسرائيلي".

وبعدما لفت إلى تشديد الامام الصدر على الوحدة الوطنية والعيش المشترك، سأل: "أين نحن من المحافظة على هذا العيش، في ظل ما نشهده اليوم من صورة قاتمة لا تبشر ببناء وطن بل تبشر بهدم الوطن وتعزيز لغة الطائفية والمذهبية؟"، داعيا "إلى الإبتعاد عن اللغة التي لا تجمع، واتقان لغة واحدة، لغة بناء الوطن، بعيدا عن التعصب، ولنعمل جميعا في بناء الوطن وتحسين وتعزيز مؤسساته خدمة للوطن وأهله".

ورأى أن "مواجهة العدو الإسرائيلي لا تكون إلا بالوحدة والتماسك، لأن هذا العدو لا يزال يتربص بأرضنا".

وتطرق إلى الاشكالات الأخيرة في منطقة صور، مؤكدا أن مفتعليها "خارجون عن القانون ولا غطاء عليهم من أحد، لا من ​حركة أمل​ ولا ​حزب الله​، مناطقنا لا تحتوي إلا الناس الذين يحترمون القانون الذي هو فوق الجميع".

وفي الشأن المعيشي، استغرب "تقنين الكهرباء القاسي في صور ومنطقتها والذي وصل إلى أكثر من 75 في المئة"، داعيا المعنيين إلى "اعتماد معايير واحدة، وعدم التفريق بين منطقة وأخرى، وإعطاء صور حقها كمدينة سياحية وكسائر المدن اللبنانية، وإنصافها لأنها تستحق".