الريس: لكل مصالحة شروطها ومندرجاتها ولا مصالحة في المطلق

شدد مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس على أن "الأداء السياسي للحزب حافظ على مر السنين على كافة أشكال التعددية وكان دائمًا منفتحًا على النقاش والحوار في الجبل وفي كل المناطق".
ولفت الريس، في تصريح تلفزيوني، الى أن "لكل مصالحة شروطها ومندرجاتها. فلا مصالحة في المطلق"، مضيفًا "أننا ننتظر أن تتبلور خطوات من الفريق الآخر الذي لم يقدم أي خطوة إيجابية منذ حادثة شويفات وصولًا الى قبرشمون".
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