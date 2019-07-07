العثور على قذيفة من مخلفات الحرب في مجرى بحيرة أنان

أفادت معلومات صحافية بأن عناصر فريق تابع لمصلحة مياه الليطاني، عثروا أثناء تنظيف مجرى بحيرة أنان، على ​قذيفة​ من مخلفات الحرب. وحضر مختصون من ​فوج الهندسة​ في الجيش وعملوا على تفكيكها.

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