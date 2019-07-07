جابر: يجب أن نتوحد لمواجهة الازمة لا ان ننقسم وتعطل مجلس الوزراء

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ أن "اللقاءات التي يقيمها رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ هي من باب تخفيف حدة الانقسان بالبلد"، مشيراً الى أن "بري يحاول أن يجمع ولا يفرق بين الافرقاء"، مشدداً على "اننا منفتحون على الجميع ولا نصطف مع احد".

ولفت جابر في حديث تلفزيوني له، الى أنه "يجب أن نتوحد لمواجهة الازمة لا ان ننقسم وتعطل ​مجلس الوزراء​".