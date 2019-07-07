حوري: مواقف باسيل لا تنسجم مع لقاء الساعات الخمس الذي جمعه بالحريري

لفت مستشار رئيس الحكومة عمار حوري إلى أن "مواقف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لا تنسجم مع لقاء الخمس ساعات الذي جمعه برئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي اتفق معه على تهدئة خطابه"، مشيرًا إلى "أننا استمعنا الى كلمة باسيل وهي تنكأ الجراح".
أكّد حوري، في تصريح تلفزيوني، أنه "إذا نريد أن نتحدث عن بالحرب فلكل واحد ملفات يمكن فتحها"، مبينًا أن "اذا شخص ما يعمل في الحقل العام، قرر إجراء زيارة الى منطقة وهو يعرف أنه غير مرحب فيه، فالمطلوب منه في هذه الحالة تقييم الوقت المناسب للزيارة وتوجيه الخطاب المناسب".
ورأى أن "خطاب باسيل يجنن البلد ويضعه في وضع ارباك"، مشددًا على أن "كل من ساهم في توتير الأجواء في البلد التي قد تؤدي الى فرط الحكومة يتحمل مسؤوليتها باسيل أولًَا".
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